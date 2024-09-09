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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı çerçevesinde "Türk-Macar Kültür Yılı", Kanuni Sultan Süleyman ve Miklos Zrinyi anısına, Zigetvar'da "Türk Günü" etkinlikleri düzenledi.

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, Macaristan'ın Zigetvar kentinde, Kanuni Sultan Süleyman ve Miklos Zrinyi anısına her yıl eylül ayında düzenlenen "Kanuni-Zrinyi Anma Günleri" kapsamında TİKA desteğiyle "Türk Günü" etkinlikleri yapıldı.

TİKA tarafından restore edilen Zigetvar Türk Evi'nin bulunduğu Yunus Emre Meydanı'nda düzenlenen "Türk Günü" etkinliklerine, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve beraberlerindeki heyetler ile bölge halkı katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu etkinlikte, tüm misafirlere baklava, börek, lokum gibi Türk lezzetleri ve Türk kahvesi ikram edildi.