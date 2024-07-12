TİKA, Zagreb Otizm Derneği'ne araç desteği sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren Zagreb Otizm Derneği'ne araç desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırvatistan genelinde otizm spektrum bozukluğu (OSB) bulunan kişilerin ve ailelerinin sosyal hizmetlere erişimini sağlamak amacıyla 1997 yılında kurulan Zagreb Otizm Derneği, yılda ortalama 40 faydalanıcıya ve ailesine destek veriyor.

Dernek, birçok farklı program aracılığıyla sürdürdüğü eğitim ve tedaviler için Zagreb dışında çevresel etkilerden uzak konut alanları oluşturdu.

OSB kapsamındaki eğitim ve tedavilerin verimliliğini doğrudan etkileyen başlıca unsur, ortamın faydalanıcıların rahatsızlıklarını tetikleyecek çevresel etkenlerden arındırılması olarak biliniyor. Bu maksatla dernek tarafından oluşturulan konut alanları şehir merkezinin uzağında yer alıyordu ancak bu durum ulaşımda zorluklarla karşılaşılmasını beraberinde getiriyordu.

Faydalanıcıların, eğitim merkezine, konut alanlarına ve sağlık birimlerine ulaşımını kolaylaştırmak ve eğitim ve tedavilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ihtiyaç duyulan araç TİKA tarafından temin edildi.

TİKA tarafından sağlanan bu destekle faydalanıcıların eğitim merkezine, konut alanlarına ve sağlık birimlerine ulaşımı kolaylaştırılmış oldu.