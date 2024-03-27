TİKA, Zambiya'da işitme engelli öğrencilere cihaz yardımında bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zambiya'da işitme engelli öğrencilere yönelik işitme testi cihazı yardımında bulundu.
Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, AA muhabirine, Büyükelçilik ve TİKA işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, başkent Lusaka'daki devlet öğretmen okulu olan Zambiya Özel Eğitim Enstitüsü'ne (ZAMISE) işitme testi cihazı desteği sağlandığını söyledi.
Cırcıroğlu, işitme engelli öğrencilere yönelik eğitimin etkinliği ve kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında teslim edilen cihazların, klinik odyometre, klinik timpanometre, DPOAE, dijital otoskopları içerdiğini belirtti.
Cihazların teslim edildiği törende Zambiya Eğitim Bakanlığı yetkilileri, ZAMISE Müdürü Nambula Changala ile öğrencilerin de hazır bulunduğunu aktaran Cırcıroğlu, şunları kaydetti:
"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre nüfusunun en az yüzde 5,5'inde müdahale gerektiren işitme kaybı olan Zambiya'da özel eğitim alanında büyük rol oynayan söz konusu enstitüye işitme testi cihazları temin edilmesi, enstitü yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler nezdinde takdir ve şükranla karşılanmıştır. Yerel dans gösterilerinin de yer aldığı teslim töreninde TİKA'ya teşekkürlerin sunulduğu bir şarkı da öğrenciler tarafından seslendirilmiştir."
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