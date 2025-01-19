TikTok, ABD'de Erişime Kapandı

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ARLINGTON, 19 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Arlington kentinde çekilen bu fotoğrafta, bir cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayarın ekranında, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor" mesajı görülüyor, 19 Ocak 2025.

Popüler video paylaşım uygulaması TikTok cumartesi günü geç saatlerde ABD'de erişime kapatıldı.

TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar cumartesi akşamı, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor" şeklinde bir mesajla karşılaştı.

Mesajda, "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, TikTok'u şu anda kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki ABD Başkanı Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti. Lütfen kulağınız bizde olsun" ifadesi yer aldı.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, göreve resmen başlayacağı pazartesi günü TikTok'a "büyük olasılıkla" 90 günlük ek süre tanıyacağını söylemişti. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)