TikTok, ABD'de Yeniden İndirilmek Üzere Aktif - Son Dakika
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TikTok, ABD'de Yeniden İndirilmek Üzere Aktif

TikTok, ABD'de kısa süreli erişim engelinin kalkmasının ardından Google Play ve App Store'a geri döndü.

14.02.2025 06:46
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ABD'de TikTok'un, kısa süreliğine erişim engeli getirildiğinde kaldırıldığı Google Play Store ve App Store'a geri döndüğü bildirildi.

NBC News'ün haberine göre, Google ve Apple'dan yetkililer, TikTok uygulamasının platformlarından indirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede 19 Ocak'ta kısa süreliğine getirilen erişim engeli nedeniyle ABD'deki Google Play Store ve App Store'dan kaldırılan TikTok uygulamasının, bu platformlara döndüğü ifade edildi.

Buna göre, ABD'de telefonunda TikTok uygulaması olmayanlar, bu platformlardan uygulamayı indirebilecek.

Erişim engelinin kalkmasıyla telefonunda halihazırda uygulaması olanlar TikTok'u kullanmaya devam edebilmişti. Ancak 19 Ocak'tan bu yana ABD'deki kullanıcılar, Google Play Store ve App Store'dan bu uygulamaları indiremiyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınmasında sürenin uzatılabileceğini ifade etmişti.

ABD'de TikTok tartışması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.

TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: AA

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