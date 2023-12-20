 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tiktok Fenomeni Gül Hatun Hakkında Soruşturma Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tiktok Fenomeni Gül Hatun Hakkında Soruşturma Tamamlandı

Sosyal medya fenomeni Gül Hatun'un para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın açmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, çocukların da erişebildiği bir platformda müstehcen içeriklerin paylaşıldığı belirtildi. Gül Hatun hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tiktok Fenomeni Gül Hatun Hakkında Soruşturma Tamamlandı
20.12.2023 - 10:13,  Güncelleme: 10:17
Abone Ol

SOSYAL medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın açan şüpheli Gül Hatun ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Laz kızı' ismiyle tanınan Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.  İddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Tiktok' isimli sosyal medya platformu üzerinden 'lazkızı34' kullanıcı adıyla yayınlar yaptığı, bu yayın içeriğinde müstehcen yayınlara yer verdiği kaydedildi. Şüpheli Gül Hatun'un yayında 160 bin lira kazandığını söylediği ancak olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı ve soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

"GÜZEL BİR ŞEY VAR. ONU DA GİYECEĞİM. BİR KERE DAHA HEDİYE ATIN"

İddianamede şüpheli Gül Hatun'un savunmasına da yer verildi. Gül Hatun savunmasında bir süredir çalışmadığı, Tiktok'da yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını söyledi. Gül Hatun savunmasının devamında dosyada bulunan görüntülerin Ocak ayında yayınlandığını, yayında "Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın" diyerek takipçilerinden para talep ettiği, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını ifade etti. Gül Hatun Tiktok'dan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Şüpheli Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Tiktok'da paylaşılan görüntüler sonrasında ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda görüntülerdeki kişinin Gül Hatun olduğu tespit edildi. Gül Hatun 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiktok Fenomeni Gül Hatun Hakkında Soruşturma Tamamlandı - Son Dakika


09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Son Dakika
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:38:04. #1.13#
SON DAKİKA: Tiktok Fenomeni Gül Hatun Hakkında Soruşturma Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement