TikTok Haksız Kazanç Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TikTok Haksız Kazanç Davası

56 kişi TikTok üzerinden dolandırıcılıkla haksız kazanç sağlamakla yargılanacak. Duruşma 21 Mart'ta.

27.01.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Sosyal medya platformu TikTok'ta "jeton" olarak adlandırılan TikTok paralarını satın alarak platformdaki yayıncılara gönderen ve yayıncılardan aldıkları komisyonlar ile haksız kazanç sağlayan 56 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 21 Mart'ta görülecek.

Sosyal medya platformu TikTok'ta "jeton" olarak adlandırılan TikTok paralarını satın alan ve platformda yayın yapan yayıncılara göndererek, yayıncılardan aldıkları komisyonlar ile haksız kazanç sağlayan 56 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Davanın ilk duruşması, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart'ta görülecek. Davada 9'u tutuklu 56 kişi "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yargılanacak.

"Örgüt içerisinde belirli bir hiyerarşi ve iş bölümü var"

İddianamede, "suç örgütünün Mustafa Daşdemir liderliğinde kurulduğu, örgüt içerisinde belirli bir hiyerarşinin ve iş bölümünün olduğu, Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut Dayan, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Umut Dağdeviren ve Uğur Demiral isimli şahısların örgütün üst düzey yöneticileri olduğu, eylemlerde farklı kişilere ait banka kartlarından yapılan harcamaların organizesini başka bir örgüt yöneticisinin gerçekleştirdiği, haksız kazancın TikTok uygulaması üzerinden aklanmasına yönelik yayıncıların ayarlanması ve sonrasında paranın gönderileceği hesap sahiplerinin organize edilmesinin ayrı örgüt yöneticisi tarafından gerçekleştirildiği, yine TikTok uygulamasına yüklenen jetonların haksız bir şekilde itiraz sonucu geri alınmasını organize eden yöneticilerin ayrı olduğu, tüm bu suçların örgüt hiyerarşisi içerisinde gerçekleştiği, örgütün birçok üyesinin olduğu" tespiti yapıldı.

Ayrıca sanık Mustafa Daşdemir ile örgüt yöneticileri oldukları belirtilen Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Uğur Demiral, Umut Dağdeviren'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 17 yıl 6'şar aydan 57'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca sanıkların örgüt lideri ve yöneticisi olmaları nedeniyle örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca cezalandırılmaları istendi. Savcılık, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 43 kişi hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 15 yıl 6'şar aydan 53'er yıla kadar hapislerini istedi.

"Aralarında DAEŞ silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahıslar" tespiti

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) 2 Kasım 2022'de "suç gelirlerinin aklandığı" iddialarına ilişkin hazırlanan Stratejik Analiz Raporu'nda, "Kişisel hesaplarından 1 milyon TL den fazla para çıkışının olduğu 78 kişi arasından, aralarında DAEŞ silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahıslardan oldukları ve terörizmin finansmanı suçu kapsamında ciddi risk oluşturduğu, birbirleri ile para transfer ilişkisi bulunan 10 farklı grubun varlığına ulaşılmış, bu gruptaki şahısların birbirleri ile para transferlerinin olduğuna ve gruptaki kişi sayısının 3 ile 20 kişi arasında değiştiğine, grupta yer alan şahısların kendi içlerinde tek bir şahıs ile aralarında para transfer işlemlerinin olduğu" tespiti yer almıştı.

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, Teknoloji, 21 Mart, Ekonomi, Güncel, Yargı, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok Haksız Kazanç Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:15:23. #1.12#
SON DAKİKA: TikTok Haksız Kazanç Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.