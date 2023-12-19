 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TikTok ve diğer teknoloji şirketleri Utah eyalet yönetimini mahkemeye verdi - Son Dakika
Üye Girişi

TikTok ve diğer teknoloji şirketleri Utah eyalet yönetimini mahkemeye verdi

TikTok, Meta, X ve diğer büyük teknoloji şirketlerini temsil eden NetChoice grubu, Utah eyalet yönetimini, reşit olmayanların sosyal medya kullanımını sınırlandıran ve ebeveyn izni gerektiren yasalar nedeniyle mahkemeye verdi. Grup, yasaların kamuya açık içeriği kısıtladığını ve veri güvenliğini zayıflattığını belirtti. Ayrıca, çocukları haberlerden, çalışma araçlarından ve akranlarıyla iletişimden kopararak olumsuz etkileyebileceğini savundu.

TikTok ve diğer teknoloji şirketleri Utah eyalet yönetimini mahkemeye verdi
19.12.2023 - 12:11,
Abone Ol

SALT LAKE ABD'de TikTok, Meta, X ve diğer büyük teknoloji şirketlerini temsil eden bir grup, reşit olmayanların sosyal medya kullanımını sınırlandıran ve medya kullanımı için ebeveyn izni gerektiren yasalar nedeniyle Utah eyalet yönetimini mahkemeye verdi.

TikTok, Meta, X'in de aralarında olduğu büyük teknoloji şirketlerini temsil eden NetChoice grubu, Utah Valisi Spencer Cox tarafından martta imzalanan ve reşit olmayanların 22.30-06.30 saatlerinde ebeveyn izni olmadan sosyal medya kullanımını kısıtlayan ve sosyal medya uygulamalarında yaş doğrulama şartı koşan iki yasa nedeniyle eyalet yönetimini dava etti.

NetChoice grubu, davada Utah'ın Mart 2024'te yürürlüğe girecek iki yasanın "iyi niyetle" oluşturulduğunu ancak kamuya açık olan içeriği kısıtladığını ve veri güvenliğini zayıflattığını belirtti.

Devletin uyguladığı sosyal medya kısıtlamasına da itiraz eden NetChoice, bu kısıtlamanın çocukları haberlerden, çalışma araçlarından ve akranlarıyla iletişimden kopararak olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

NetChoice, davada yasaların yürürlüğe girmesinin durdurulmasını istedi.

NetChoice hukuk yetkilisi Chris Marchese, açıklamasında, "Utahlıların dijital araçları hükümet kontrolü olmadan kullanabilmesi için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Utah Başsavcılığı Sözcüsü Richard Piatt, eyalet yönetiminin davayı değerlendirdiğini ancak gençleri sosyal medya kullanımının olumsuz ve zararlı etkilerinden korumanın başlıca amaçları olduğunu belirtti.

Söz konusu yasaların yürürlüğe girmesi durumunda, çocukları bağımlılık yapan içeriklere maruz bıraktıkları için şirketler, 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Utah, Hukuk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok ve diğer teknoloji şirketleri Utah eyalet yönetimini mahkemeye verdi - Son Dakika


12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu

Son Dakika
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06 Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 13:10:45. #1.12#
SON DAKİKA: TikTok ve diğer teknoloji şirketleri Utah eyalet yönetimini mahkemeye verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement