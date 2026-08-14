Tilki, Çocukların Topunu Çaldı
Çanakkale'de bir çocuk, oynadığı topunu tilkiye kaptırdı. O anlar kameralara yansıdı.
ÇANAKKALE'de, Demir Demirci'nin (3) oynamak için attığı topu alan tilki, kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kepez beldesinde meydana geldi. Ailesiyle oyun oynamak için gittiği ağaçlık alanda Demir Demirci'nin yanına bir tilki yaklaştı. Demirci'nin oynamak için attığı topu alan tilki, hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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