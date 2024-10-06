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Tillo'da Geleneksel Pestil Üretimi

Tillo\'da Geleneksel Pestil Üretimi

76 yaşındaki Hilmi Sevinç, ailesiyle üzümlerden organik 'Tillo heriresi' pestili üretiyor.

06.10.2024 12:20
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Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor.

Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Geçen yıl "Tillo heriresi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen pestil, zahmetli çalışmalarla üretiliyor.

İlçeye bağlı Sinep köyünde yaşayan Hilmi Sevinç ve aile üyeleri, üzümlerin toplanmasından pestilin hazırlanmasına kadar her aşamada birlikte çalışıyor.

"Yapımını babam ve annemden öğrendim"

Sevinç, AA muhabirine, büyüklerinden yapımını öğrendiği pestili, 2003 yılından bu yana ticari olarak ürettiklerini ve piyasaya sürdüklerini söyledi.

Ürünleri Siirt başta olmak üzere İstanbul ve bazı illere gönderdiklerini ifade eden Sevinç, "Üzümleri kendi bağımızdan ve başka bağlardan temin ediyoruz. Sinep heriresi meşhurdur, herkes yapamaz. Yapımını babam ve annemden öğrendim. Yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi var, daha önce sadece evde tüketmek için yapıyorduk." dedi.

Pestilin üretimini çocukları ve torunlarına öğrettiğini dile getiren Sevinç, bunun zahmetli bir iş olduğunu belirtti.

Sevinç, şöyle konuştu:

"Üç kuşak bir arada bu ürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah, ölmezsek bunu yapmaya devam edeceğiz. Şire haline getirilen üzümler sıkıldıktan sonra kovalara doldurulup bekletiliyor, ardından kaynatılıyor. Suyu un ve beyaz toprakla mayalanıyor."

Pestilin bakır kazanlarda yapıldığını belirten Sevinç, piştikten sonra tepsilere doldurularak damlara bırakıldığını söyledi.

Sevinç, "Baklava diliminde kesilen pestilleri bezin üzerine bırakıyoruz. İki üç gün bırakıp kurutuyoruz. Daha sonra kazanın içinde 4-5 gün bekletiyoruz, terliyor. Terledikten sonra çıkarıyoruz, seriyoruz ve tekrar kurutup torbalara bırakıyoruz. Terlediğinde yumuşak oluyor." ifadelerini kullandı.

"İçinde katkı maddesi yok"

Metin Sevinç de babası, çocukları ve yeğenleriyle yıllardır pestil ürettiklerini belirtti.

Pestilin geçen yıl tescil edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Sevinç, "Çok uğraşıyoruz. Ekmeğimiz için çalışıyoruz. Doğal şekilde yapıldığı için sağlıklı çünkü içinde katkı maddesi yok. Bu mesleği çocuklarıma öğretiyorum." diye konuştu.

Halil Sevinç de eylül ve ekim aylarında amcası ve dedesiyle üretimini yaptıkları pestilin oldukça lezzetli olduğunu ve talep gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tillo, siirt, Son Dakika

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