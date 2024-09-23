Tillo'da Işık Hadisesi Yağmur Yüzünden İzlenemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tillo'da Işık Hadisesi Yağmur Yüzünden İzlenemedi

Siirt Tillo'da, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabri üzerine doğması beklenen güneş, yağmur nedeniyle görünmedi.

23.09.2024 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Valilik himayelerinde Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe meydanında sabah namazının ardından düzenlenen programa, Siirt'in yanı sıra farklı illerden gelen bazı vatandaşlar katıldı.

İlahi dinletisinin ardından belediye hizmet binasındaki dev ekrandan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekleyenler, cep telefonlarıyla o anları kaydetmek için hazır bekledi.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmanın geleceğe dair umutlarını yeşerttiğini söyledi.

Tillo'nun eşsiz doğa ve bilim mirasını yaşatmak için toplandıklarını ifade eden Kızılkaya, "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim topraklar, bilim insanları ve alimlerin çalışmalarına tanıklık etmiştir. Bu toprakların yetiştirdiği önemli şahsiyetler, kültürümüzün zenginleşmesine büyük katkılar sağlamış, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında unutulmaz eserler kazandırmıştır. Tillo 'güneş hadisesi', bilimin ve inancın birbirini nasıl tamamlayabildiğini, insan zekasının neler başarabileceğini ve mirasımıza sahip çıkmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır." dedi.

Hadisenin, yalnızca bir doğa olayı olmadığını dile getiren Kızılkaya, aynı zamanda geçmişten bugüne uzanan bilimsel başarının, kültürel mirasın ve manevi değerin simgesi olduğunu belirtti.

Saat 06.17 sularında gerçekleşmesi ve 5 dakika sürmesi beklenen hadise, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmedi.

Vatandaşlara dev ekrandan hadisenin oluşumunu yansıtan eski görüntüler izletildi.

Programa, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Müftüsü Şakir Pinal da katıldı.

Işık hadisesi

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girip, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucuna doğuyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

Kaynak: AA

İsmail Fakirullah, Hadise, Güneş, Tillo, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tillo'da Işık Hadisesi Yağmur Yüzünden İzlenemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
15:48 Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı
15:26 Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz’de ’’Helal et’’ bulamıyor Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz'de ''Helal et'' bulamıyor
15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
14:53 Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren: Gazetecilerin ifadeleri kanunen suç sayılmamalı Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren: Gazetecilerin ifadeleri kanunen suç sayılmamalı
14:32 Derbi hezimetine dayanamadı Ali Koç’un yakın dostu ölümle pençeleşiyor Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor
14:26 Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dünyaevine girdi Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dünyaevine girdi
14:02 Şarkıcı Metin Arolat için cenaze töreni düzenlendi Şarkıcı Metin Arolat için cenaze töreni düzenlendi
13:59 Görüntü İstanbul’dan Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti Görüntü İstanbul'dan! Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti
13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:17 Maliye lüks yat ve tekneleri sıkı takibe aldı: 1,4 milyar lira vergi kaybı çıktı Maliye lüks yat ve tekneleri sıkı takibe aldı: 1,4 milyar lira vergi kaybı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 08:53:34. #1.12#
SON DAKİKA: Tillo'da Işık Hadisesi Yağmur Yüzünden İzlenemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement