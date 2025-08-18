Times Meydanı Şüpheli Paket Nedeniyle Tahliye Edildi

ABD'nin New York şehrinin en kalabalık mekanlarından Times Meydanı, şüpheli bir paket nedeniyle kısa süreliğine boşaltıldı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) karakolunun dışında bulunan şüpheli bir paket nedeniyle korkulu anlar yaşandı.

Şüpheli paket nedeniyle bomba imha ekibi olay yerine gelirken, polis meydandaki vatandaşları ve turistleri tahliye etti.

Silindir şeklindeki şüpheli paket incelemeye alınırken, polis civardaki vatandaşları ve turistleri meydandan uzaklaştırdı.

Yapılan incelemede bomba imha ekibi paketin tehlikeli olmadığına karar verdikten sonra meydan tekrar yaya trafiğine açıldı.

Yetkililer, incelemeler sürerken olay esnasında yerel istasyonlardaki metro seferlerinin aksamadığını kaydetti.