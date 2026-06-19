Timsah Kafesine Atılan Çocuk Ağır Yaralandı

İngiltere'nin Cambridge kentindeki bir hayvanat bahçesinde 30 yaşındaki bir kişi, 3 yaşındaki erkek çocuğu timsahların bulunduğu alana attı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli "ifade vermeye uygun olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakıldı.

4,5 METRE YÜKSEKLİKTEN KAFESE ATTI

Olay, Cambridge'deki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşındaki bir kişi, 3 yaşındaki erkek çocuğu yaklaşık 4,5 metre yükseklikten timsahların bulunduğu alana attı.

HAYVANAT BAHÇESİ SAHİBİ KURTARDI

Çocuğun düştüğünü gören hayvanat bahçesi sahibi Tracey Johnson, kafese girerek küçük çocuğu kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından ziyaretçiler tahliye edilirken, hayvanat bahçesi bir süre kapalı kaldı.

CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

Polis, çocuğun sağlık durumunun ağır ancak stabil olduğunu açıkladı. Çocukla herhangi bir tanışıklığı bulunmadığı değerlendirilen şüpheli hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla işlem başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Cambridge Polisi daha sonra yaptığı açıklamada, şüphelinin "ifade vermeye uygun olmadığı" gerekçesiyle 18 Eylül'e kadar kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, şüphelinin bakıcısıyla birlikte geziye gelen zihinsel engelli bir kişi olduğu öne sürüldü. Ayrıca çocuğun sert zemine düştükten sonra suya yuvarlandığı belirtildi.