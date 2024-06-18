Timur Cihantimur'un davasında tutukluluk kararı devam ediyor

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(ANKARA) - Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un ABD'de görülen davasında mahkeme, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba cipiyle çarpmış, çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olayın sorumlusu Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

Annesi Tok ile birlikte 15 Haziran'da ABD'de tutuklanan Cihantimur, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Haziran saat 15.30'a erteledi.