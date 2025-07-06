Timur Soykan Adliyeye Sevk Edildi

Timur Soykan 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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