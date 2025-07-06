Timur Soykan Tutuklama İstemiyla Sevk Edildi - Son Dakika
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Timur Soykan Tutuklama İstemiyla Sevk Edildi

06.07.2025 16:09
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Timur Soykan, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Timur Soykan 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Timur Soykan 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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2- SULTANGAZİ'DE 3 ARKADAŞ SOKAKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI: 2 YARALI

Vehbi DEMİR- Özcan KILIÇ- Emin YEŞİL/ İSTANBUL, - SULTANGAZİ'de sokakta buluşan 3 arkadaşa yürüyerek yaklaşan şüpheliler ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta buluşan Yakup T., Arda Ö. ve T.T. sohbet ediyordu. Bu sırada yürüyerek gelen şüpheliler, silahla 3 arkadaşa ateş açarak kaçtı. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar Yakup T. ve Arda Ö.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Yakup T. ile Arda Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında sokakta bulunan seyyar satıcıya ait kamyonete de kurşunlar isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Timur Soykan Tutuklama İstemiyla Sevk Edildi - Son Dakika

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