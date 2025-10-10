'Vatana ihanet' gerekçesiyle idam edilen general 39 yıl sonra affedildi - Son Dakika
'Vatana ihanet' gerekçesiyle idam edilen general 39 yıl sonra affedildi

10.10.2025 15:22
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, aralarında 'vatana ihanet' suçlamasıyla hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu 175 mahkumu affetti. Affedilen isimler arasında 1986'da 'vatana ihanet' suçlamasıyla idam edilen General Mamman Jiya Vatsa da yer aldı. Hem ordu içindeki kariyeri hem de edebi yönüyle tanınan Vatsa, böylece 39 yıl aradan sonra resmen temize çıktı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga, Af Komitesi'nin çalışmalarının ardından aralarında vatana ihanet suçlamasıyla hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu 175 mahkumun affedildiğini duyurdu.

DEVLET BAŞKANI 175 MAHKUMU AFFETTİ

Yaptığı yazılı açıklamada Tinubu'nun yetkisini kullandığını belirten Onanuga, bu kişilerden 82'sinin tamamen affedildiği, 65'inin ceza indirimi kapsamına alındığını, 7'sinin idam cezasının müebbet hapse çevrildiğini, kalanların da "yaşlılık ve hastalık" gibi nedenlerle affedildiğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu

'VATANA İHANET'TEN İDAM EDİLEN GENERALE 39 YIL SONRA AF

Onanuga, 1986'da 'vatana ihanet' suçlamasıyla idam edilen General Mamman Jiya Vatsa ile önde gelen milliyetçi liderlerinden Herbert Macaulay'ın da ölümlerinin ardından affedildiğini kaydetti. Askeri yönetim döneminde 'vatana ihanet' suçlamasıyla idam edilen Vatsa, 39 yıl aradan sonra resmen temize çıkmış oldu. Vatsa, hem ordu içindeki kariyeri hem de edebi yönüyle tanınan bir isimdi.

General Mamman Jiya Vatsa

CUMHURBAŞKANLIĞI AF KOMİTESİ

Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi, 15 Ocak 2025'te Hükümet Genel Sekreteri George Akume tarafından görevlendirilmişti. Komitenin çalışmaları, Nijerya'da adaletin, insan haklarının ve toplumsal uzlaşının güçlendirilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA

