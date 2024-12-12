Tinubu ve Steinmeier'den ECOWAS Ülkeleri Vurgusu - Son Dakika
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Tinubu ve Steinmeier'den ECOWAS Ülkeleri Vurgusu

Tinubu ve Steinmeier\'den ECOWAS Ülkeleri Vurgusu

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Steinmeier ile görüşerek Mali, Burkina Faso ve Nijer konularını ele aldı.

12.12.2024 00:46
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tinubu, ülkeye ziyarette bulunan Steinmeier ile Abuja'da yaptığı görüşmede, liderlerinin darbe ile yönetime geldiği Mali, Burkina Faso ve Nijer konularını ele aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Tinubu, görüşmede, topluluktan ayrılan Mali, Burkina Faso ve Nijer liderliklerinin, yönetimin sivillere devredilmesi için net bir tarih belirleme konusunda isteksiz davrandığını ifade etti.

Tinubu, bu ülkelerdeki vatandaşların çıkarı ve refahının ECOWAS liderleri için öncelik olduğunu vurgulayarak, kuruluşun bu ülkelerin yeniden bütünleşmesini sağlamak için bilgelik ve diplomasi uygulayacağını söyledi.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki durumu yeniden değerlendirirken karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin devam edeceğini ifade eden Tinubu, "Örnek olmaya devam edeceğiz. Ordunun kurbanı olan masum vatandaşlarımız var. Masum insanları cezalandırmadan yolumuza devam etmek için diplomatik kanalları araştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tinubu, ECOWAS'ın bu üç ülkede demokrasinin geri gelmesi için açık kapı bırakacağını ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier da üç ülkenin ECOWAS ile yeniden bütünleşmesinin bölgenin ekonomisi ve güvenliği üzerinde önemli bir etkisi olacağını belirtti.

"Mali, Nijer ve Burkina Faso için birlikte hareket etmemenin ciddi güvenlik ve ekonomik sonuçları olacak. ECOWAS güvenlik üyelerinin neden diplomasi konusunda ısrarcı olduklarını anlıyoruz." ifadelerini kullanan Steinmeier, ECOWAS'ı ve bölgeyi bir arada tutmak için diplomasinin kullanılması gerekeceğine işaret etti.

Burkina Faso, Mali ve Nijer ECOWAS'tan ayrılmıştı

ECOWAS'tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Walter Steinmeier, Burkina Faso, Almanya, Nijerya, Nijer, abuja, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tinubu ve Steinmeier'den ECOWAS Ülkeleri Vurgusu - Son Dakika

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