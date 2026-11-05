Tıp Fakültesi Dekanı Üstündağ, organ bekleyen 30 bin 645 hasta için bağış istedi - Son Dakika
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Tıp Fakültesi Dekanı Üstündağ, organ bekleyen 30 bin 645 hasta için bağış istedi

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Tıp Fakültesi Dekanı Üstündağ, organ bekleyen 30 bin 645 hasta için bağış istedi
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Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye'de organ nakli bekleyen 30 bin 645 hasta olduğunu ve her gün yaklaşık 13 kişinin uygun organ bulunamadığı için öldüğünü söyledi. Üstündağ, organ bağışının yetersizliğine dikkat çekerek hastalar ve aileleri için bağış çağrısı yaptı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye'de organ nakli bekleyen 30 bin 645 hastanın bulunduğunu, her gün yaklaşık 13 kişinin uygun organ bulunamadığı için yaşamını yitirdiğini belirtti.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Üstündağ, organ naklinin herhangi bir organında geri dönüşümsüz hasar oluşan ve yaşamı tehlikeye giren hastalar için en önemli tedavi yöntemlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de en çok böbrek, karaciğer ve kalp nakline ihtiyaç duyulduğunu aktaran Üstündağ, organ bağışının yetersizliğine dikkati çekti.

Organ nakli bekleyen hastaların yeniden yaşama tutunabilmesi için bağışların artırılması gerektiğini vurgulayan Üstündağ, "Her gün yaklaşık 13 hasta, organ nakline ihtiyaç duymasına rağmen uygun organ bulunamadığı için yaşamını kaybediyor. Organ bağışı yalnızca hastalar için değil, aileleri için de yeni bir yaşam umudunun doğması anlamına geliyor." dedi.

Türkiye'de 18 yaş üzerindeki nüfusun yaklaşık yüzde 16'sının kronik böbrek hastalığından etkilendiğinin değerlendirildiğini belirten Üstündağ, hastalığın erken teşhisinde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Hastaların çoğunlukla şikayetleri arttığında hekime başvurduğunu aktaran Üstündağ, "Kronik böbrek hastası olup da hastalığının farkında olanların oranı dünya genelinde ne yazık ki yüzde 10 civarında. Çoğu zaman hastalık, yaşamı tehdit eden son aşamaya ulaştığında teşhis ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Hem genel organ bağışı sayımız hem de kadavra bağışlarımız oldukça yetersiz"

Türkiye'de organ nakillerinin büyük bölümünün canlı vericilerden gerçekleştirildiğini bildiren Üstündağ, geçen yılki böbrek nakillerinin yüzde 86'sının canlı vericilerden, yüzde 14'ünün kadavra bağışlarından yapıldığını kaydetti.

Kadavra bağışlarının artırılmasının önemine değinen Üstündağ, "Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının toprak altında kalması yerine başka insanlara yaşam vermesini istiyoruz. Dolayısıyla hem genel organ bağışı sayımız hem de kadavra bağışlarımız oldukça yetersiz." diye konuştu.

Türkiye'de organ bağışı oranlarının Avrupa ülkelerine göre düşük seviyede kaldığını belirten Üstündağ, İspanya'da her 1 milyon kişiden yaklaşık 34'ünün organ bağışında bulunduğunu, Türkiye'de ise bu sayının 4 civarında olduğunu aktardı.

Organ bağışı sisteminin şeffaf ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Üstündağ, bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınlarına öncelik tanınmadığını, sistemin farklı merkezler tarafından denetlendiğini belirtti.

Toplantının ardından hastane içerisinde organ bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA
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