TİP'li öğrenciler Kadıköy'de pankart yüzünden 2 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu - Son Dakika
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TİP'li öğrenciler Kadıköy'de pankart yüzünden 2 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu

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TİP\'li öğrenciler Kadıköy\'de pankart yüzünden 2 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu
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TİP'li öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesi asılan pankart nedeniyle iki öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, gözaltına alınanların Öğrenci Bürosu üyesi olduğu belirtilerek Tekin'e istifa ve yargılanma çağrısı yapıldı.

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde asılan pankart nedeniyle iki öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

Türkiye İşçi Partili öğrencilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yusuf Tekin'in İstanbul Kadıköy Lisesine ziyareti öncesinde asılan pankart nedeniyle Öğrenci Bürosu üyemiz Nevin Tekin ve Nehir Dizdar yoldaşlarımız az önce gözaltına alındı. Suçlu arayanlar öğrencilerin evlerine değil, Yusuf Tekin'e baksın. MESEM çalıştayınızı bastığımızda bizi tutuklayarak susturamadınız, bugün de susturamayacaksınız. Baskılarınızla gerçeklerin üzerini örtemezsiniz, gençliğin hesap sormasını engelleyemezsiniz. Doğruları söylemekten bir adım bile geri atmayacağız. Yusuf Tekin, bu ülkede yaşanan çocuk ölümlerinin baş sorumlusudur. Derhal istifa etmeli ve yargılanmalıdır."

Kaynak: ANKA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinKadıköyEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: TİP'li öğrenciler Kadıköy'de pankart yüzünden 2 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu - Son Dakika
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