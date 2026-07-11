TİP Lideri Srebrenitsa Soykırımı'nı Andı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında hayatını kaybeden Boşnakları saygıyla andığını belirtti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle paylaşım yaptı.

Baş paylaşımında, "BM'nin 'güvenli bölge' ilan ettiği bir bölgede, emperyalist güçlerin desteğiyle gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıl dönümünde katledilen Boşnak kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. Emekçilerin barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.