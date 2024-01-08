AYBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Koro Diaphragma
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik topluluğu 'Koro Diaphragma'; geliri 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanmak üzere konser düzenledi. Konserde, müzik topluluğu tarafından yerli ve yabancı parçalar seslendirildi. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, konserde yaptığı konuşmada depremzedelere olan desteğin önemine vurgu yaparak, gençleri tebrik etti. Koro Diaphragma'nın şefi Elif Sena Yılmaz, deprem bölgesinde çalışma yapamadıklarını ancak elde ettikleri geliri tamamen depremzedelere bağışlamak istediklerini belirtti. Müzik topluluğunun üyelerinden Yaprak Ekşi ise Hatay depreminde etkilenen insanlar için bir şeyler yapmak istediğini ifade etti.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik topluluğu 'Koro Diaphragma\
Kaynak: DHA