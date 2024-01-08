 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AYBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Koro Diaphragma - Son Dakika
Üye Girişi

AYBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Koro Diaphragma

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik topluluğu 'Koro Diaphragma'; geliri 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanmak üzere konser düzenledi. Konserde, müzik topluluğu tarafından yerli ve yabancı parçalar seslendirildi. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, konserde yaptığı konuşmada depremzedelere olan desteğin önemine vurgu yaparak, gençleri tebrik etti. Koro Diaphragma'nın şefi Elif Sena Yılmaz, deprem bölgesinde çalışma yapamadıklarını ancak elde ettikleri geliri tamamen depremzedelere bağışlamak istediklerini belirtti. Müzik topluluğunun üyelerinden Yaprak Ekşi ise Hatay depreminde etkilenen insanlar için bir şeyler yapmak istediğini ifade etti.

AYBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Koro Diaphragma
08.01.2024 - 21:46,
Abone Ol

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik topluluğu 'Koro Diaphragma\

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Deprem, Müzik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Koro Diaphragma - Son Dakika


20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 22:20:37. #1.12#
SON DAKİKA: AYBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Koro Diaphragma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement