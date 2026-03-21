Tıp Öğrencisi Yaren Mercan İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
Tıp Öğrencisi Yaren Mercan İçin Cenaze Töreni

Tıp Öğrencisi Yaren Mercan İçin Cenaze Töreni
21.03.2026 15:06
Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden Yaren Mercan, Hulusi Akar Camisi'nde toprağa verildi.

Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Merkez Talas ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan (22) için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende tabutun üzerine doktor önlüğü konulurken, bazı öğrenciler de cenazeye giydikleri beyaz önlükleriyle katıldı.

Mercan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Mercan'ın ailesi ve yakınları ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri ve motosikletli bir grup katıldı.

Talas'ta önceki gün kullandığı motosikletle K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Otomobil sürücüsü K.E. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tıp Öğrencisi Yaren Mercan İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

SON DAKİKA: Tıp Öğrencisi Yaren Mercan İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
