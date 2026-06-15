Tıp Öğrencisi Yaren Mercan'ın Ölümü - Son Dakika
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Tıp Öğrencisi Yaren Mercan'ın Ölümü

Tıp Öğrencisi Yaren Mercan\'ın Ölümü
15.06.2026 14:25
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Kayseri'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden Yaren Mercan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

KAYSERİ'de motosikletin, otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sürücü Kadir Efe'nin tutuklu yargılandığı dava ertelenirken, ölen Mercan'ın ise son görüntüleri ortaya çıktı. Tıp fakültesi öğrencisi Mercan'ın kazadan önce bir pizzacıya motosikleti ile giderek pizza aldığı ardından da evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği görüldü.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Alkollü otomobil sürücüsü Efe ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Efe hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istendi.

DAVA BAŞLADI

25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Kadir Efe, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, ölen Mercan'ın şikayetçi annesi Binnaz, babası Mehmet, ablası Büşra ve kız kardeşi Damla Mercan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan'ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek Mercan ailesine destek oldu.

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

3 aydır tutuklu olduğunu ve böyle olmasını istemediğini belirten sanık Kadir Efe, "Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum. Yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum" dedi. Ölen Mercan'ın şikayetçi ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile sanık Efe'nin tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ramazan Bayramı tatilini Kayseri'de ders çalışarak geçiren üniversite öğrencisi Yaren Mercan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde Mercan'ın motosikleti ile birlikte bir pizzacıya gelerek pizza alıp iş yerinden ayrıldığı ardından da evine giderken kazanın meydana geldiği görüldü.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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