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TİP'ten Alevilere Destek

TİP\'ten Alevilere Destek
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TİP, Altan Tan ve Kemal Öztürk'ün Alevilere yönelik ifadelerini kınadı, eşit yurttaşlık vurgusu yaptı.

(ANKARA)- TİP, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ile gazeteci Kemal Öztürk'ün Alevilere yönelik ifadelerini kınadı. TİP, "Toplumumuzun ve coğrafyamızın asli bir parçası olan Aleviler için eşit yurttaşlık mücadelesini yorulmadan sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından "Alevilere yönelik hakaret ve tehditler kabul edilemez" başlığıyla açıklama yayımladı. Tan ve Öztürk'ün ifadelerine tepki gösterilen açıklamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sessiz kaldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Altan Tan'ın, ardından ise dün Kemal Öztürk'ün televizyonlarda Alevilere yönelik kabul edilemez ifadelerini kınıyoruz.

Saray adına medyada muhalif avcılığı görevini üstlenen RTÜK'ün, televizyon ekranlarında Alevilerin varlığına ve inancına dönük hakaret ve tehditler edilirken sessiz kalması tesadüf değildir. Saray politikalarına teslim olmayan Alevilerin, inancı ve kimliği üzerinden örtük olarak tehdit edildiğini görüyor ve buna izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Toplumumuzun ve coğrafyamızın asli bir parçası olan Aleviler için eşit yurttaşlık mücadelesini yorulmadan sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kemal Öztürk, Altan Tan, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten Alevilere Destek - Son Dakika

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