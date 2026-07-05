TİP'ten Gözaltılarla İlgili Açıklama - Son Dakika
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TİP'ten Gözaltılarla İlgili Açıklama

05.07.2026 15:20
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TİP, NATO Zirvesi öncesi düzenlenen gözaltı operasyonlarında 100'ün üzerinde kişinin alındığını duyurdu.

(ANKARA) - TİP, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde en az 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 100'ü aşkın kişinin gözaltına alındığını öne sürdü. Parti, gözaltına alınanlar arasında üyeleri ve yerel örgüt yöneticilerinin de bulunduğunu belirterek, gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen gözaltı operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Parti açıklamasında, sabah saatlerinde en az 18 ilde eş zamanlı polis operasyonları düzenlendiği belirtilerek, 100'ü aşkın kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında TİP üyeleri ve yerel örgüt yöneticilerinin de bulunduğu ifade edildi.

TİP, gözaltına alınan kişilerin avukatlarıyla görüştürülmediğini ileri sürerek, operasyonların sol ve sosyalist kurumları hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "Gözaltına aldığınız, evlerini basıp dağıttığınız, avukatlarıyla görüştürmediğiniz, bu ülkenin katillere karşı çıkan onurlu insanlarını derhal serbest bırakın" ifadelerine yer verildi.

TİP açıklamasında, "ABD, NATO ve işbirlikçisi, ortağı AKP iktidarına karşı mücadeleden geri adım atmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

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