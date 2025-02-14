TİP'ten Hastane Protestosu - Son Dakika
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TİP'ten Hastane Protestosu

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TİP, hastane önünde eylem yaparak sağlık sistemini ve özel hastaneleri protesto etti.

14.02.2025 16:05
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(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, İstanbul'da ameliyat masasında tedavi bekleyen hasta ile pazarlık yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıktığı hastane önünde  eylem düzenledi. Eylemde konuşan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Bu hastaneye çaresizlikten gelenler buraya gelmemeli. Bu hastane kapatılmalı. Göstermelik soruşturmalarla buraya sağlık ekiplerinin denetlemesini göndermekle bu sistem çözülmeyecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bulunan bir özel hastanenin muhasebecisinin ameliyat masasında tedavi için bekleyen hasta ile anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yaptığına ilişkin görüntüler dün kamuoyunda tartışmalara neden oldu. TİP İstanbul İl Örgütü de söz konusu hastaneyi ve iktidarın sağlık politikalarını hastanenin önünde düzenlediği eylemle protesto etti.

"Sağlık haktır satılamaz" sloganının atıldığı eyleme TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı. Hastane önünde konuşan Şık, şunları kaydetti.

"Yine sağlık sistemine dair bir skandalla karşı karşıyayız. Daha birkaç ay önce bu ülkede para için, bakın tekrar diyorum, para için bebeklerin öldürüldüğünü bütün Türkiye duydu. Çocuğunuzu teslim ettiğiniz insanlar sırf daha fazla para kazanmak için öldürdüler. Yargılanıyor olabilirler, ama bu bize ortada sadece bir çetenin para hırsıyla açıklayamayacağımız bir sistemin olduğunu gösteriyor. Nedir o sistem? Çok açık. Bakın bu ülkenin deresi, taşı, toprağı, suyu, her şeyi satılıyor, sermaye peşkeş çekiliyor. O yetmiyor, eğitim satılıyor, sağlık satılıyor. Sizin can güvenliğinizi, geleceğe dönük kaygılarınızı para olarak gören bir sistem icat ediyorlar. Hastaneye bebeğinizi yatırıyorsunuz, size tabutta teslim ediyorlar. Göze gidiyorsunuz, katarakt ameliyatı yapıyorlar, kör olarak çıkıyorsunuz. Çocuklarınızın eğitimi için yılda bir milyon lira para istiyorlar. Soluk aldığınız havayı satıyorlar, içtiğiniz suyu satıyorlar.

"Yurttaşları kendi partilerine kul, sermayeye köle yapmak için para edeceklerini bilse kendi haysiyetlerini bile satarlar"

Dünyanın her yerinde devlet olmak demek, yurttaşın hukuki güvencesini, can güvenliğini sağlamak demektir. Peki yaşadığınız ülkede bu var mı? Dün bu hastanede olan size bir şey söylemiyor mu? Kalp krizi geçiriyorsunuz. Sedyede yatarken kendini bilmez, haddini bilmez, sistemin kölesi olmuş birisi çıkıp diyor ki, 'Kaç para verebilirsin'. Sizin canınızdan daha kıymetli değil bu, buna itiraz etmemiz gerekiyor. Bakın öyle bir sistem ki bu, bu ülkeyi yönettiğini söyleyenler, bu ülkenin bütün yurttaşlarını, kendi partilerine kul, sermayeye köle yapmak için para edeceklerini bilse kendi haysiyetlerini bile satarlar, eğer varsa. Ama haysiyetleri yok. Sizler, biraz haysiyeti olan herkes bu hastanede dönen her şeyin ülkenin her tarafında olduğunu bilmeli. Bu hastaneye çaresizlikten gelenler buraya gelmemeli. Bu hastane kapatılmalı. Göstermelik soruşturmalarla, buraya sağlık ekiplerinin denetlemesini göndermekle bu sistem çözülmeyecek. İçeride 100-150 insan çaresizce bekliyor. ve fakat dün, önceki gün siz sedyedeyken stent için paranızın olup olmadığının kontrolünü yapanlar, o hastaya müdahale eden doktorlar, hemşireler, Hipokrat yemin etmiş insanlarsınız, bu sistemin, bu alçaklığın kölesi olmak zorunda değilsiniz. O haddini bilmez insanı çıkarabilirdiniz oradan, yapmadınız. Lütfen dönüp evinize gittiğinizde, aynaya baktığınızda sorun, 'Ben nasıl bir insanım? Kime hizmet ediyorum' diye sorun. Bu ülkede yurttaşı satılabilecek bir meta olarak gören herkes bilsin ki bu ülkede buna itiraz edenler var. Türkiye İşçi Partisi var. Siz nerede olursa olun, ne yaparsanız yapın, bu ülkede haysiyetini satmayacak insanlarla birlikte size huzur vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP'ten Hastane Protestosu - Son Dakika

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