TİP'ten NATO Zirvesine Tepki

(ANKARA)- Türkiye İşçi Partisi (TİP), NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacak olmasına tepki göstererek, "Topraklarımız katillere kapalıdır. Eli kanlı haydutları Türkiye'de görmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenleniyor olmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. TİP'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Temmuz ayında Ankara'ya gelip yarattıkları savaş ve katliamlara daha fazla bütçe isteyecekler. NATO'nun sadece patronları önemseyen bir suç örgütü olduğunu gizleyecekler."

Topraklarımız katillere kapalıdır. Eli kanlı haydutları Türkiye'de görmek istemiyoruz."