Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesinde "Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması" çalıştayı gerçekleştirildi.

Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi süreçleri değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, açılış konuşmasında sağlık alanında nitelikli uzman yetiştirmenin önemine değinerek uzmanlık eğitiminin yalnızca akademik değil aynı zamanda insani sorumluluk taşıyan bir süreç olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesinin mezuniyet öncesi eğitiminin örnek gösterilecek nitelikte ve akredite olduğunu belirten Hatipler, gerçekleştirilen çalışmaların ve çalıştaydan çıkacak sonuçların mezuniyet sonrası tıp eğitiminde de örnek bir yapılanmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Hatipler, çalıştaya katkı sunan öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerine teşekkür etti.

Çalıştay kapsamında Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel tarafından Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Yeniden Yapılandırılmasına yönelik yönetmelik taslağına ilişkin sunum yapıldı.

Oturumlarda uzmanlık ve yandal uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreçleri, akademik gelişimleri, idari işleyişler ve uygulamada karşılaşılan konular ele alındı, katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı.

Çalıştaya, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alkin Çolak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necdet Süt, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel ile Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları, akademisyenler ve araştırma görevlileri katıldı.