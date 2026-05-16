Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı Gerçekleştirildi
16.05.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde uzmanlık ve yandal eğitim süreçleri değerlendirildi.

Trakya Üniversitesinde "Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması" çalıştayı gerçekleştirildi.

Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi süreçleri değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, açılış konuşmasında sağlık alanında nitelikli uzman yetiştirmenin önemine değinerek uzmanlık eğitiminin yalnızca akademik değil aynı zamanda insani sorumluluk taşıyan bir süreç olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesinin mezuniyet öncesi eğitiminin örnek gösterilecek nitelikte ve akredite olduğunu belirten Hatipler, gerçekleştirilen çalışmaların ve çalıştaydan çıkacak sonuçların mezuniyet sonrası tıp eğitiminde de örnek bir yapılanmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Hatipler, çalıştaya katkı sunan öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerine teşekkür etti.

Çalıştay kapsamında Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel tarafından Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Yeniden Yapılandırılmasına yönelik yönetmelik taslağına ilişkin sunum yapıldı.

Oturumlarda uzmanlık ve yandal uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreçleri, akademik gelişimleri, idari işleyişler ve uygulamada karşılaşılan konular ele alındı, katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı.

Çalıştaya, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alkin Çolak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necdet Süt, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel ile Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları, akademisyenler ve araştırma görevlileri katıldı.

Kaynak: AA

Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:37:20. #7.13#
SON DAKİKA: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.