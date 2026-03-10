TIR Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TIR Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti

10.03.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de geri manevra yapan TIR, Engin Gökhan'ı sıkıştırarak ölümüne neden oldu.

İki TIR'ın arasında sıkışıp öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde geri manevra yapan TIR ile kendisine ait park halindeki TIR'ın arasında sıkışan Engin Gökhan (52), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Engin Gökhan, 41 ANZ 247 plakalı TIR'ını park ettikten sonra iddiaya göre kontrol etmek için aracın ön kısmına geçti. Bu sırada geri manevra yapan E.A.'nın kullandığı 41 AYE 144 plakalı TIR, Gökhan'a çarptı. Engin Gökhan, kendi aracıyla diğer araç arasında sıkışan Engin Gökhan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar Kadıköy'de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
“Hastaneye gidiyorum“ diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp
Gana’da M çiçeği salgını 1000’den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın

15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 16:10:35. #.0.4#
SON DAKİKA: TIR Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.