TIR Camını Kıran İki Şahıs Tutuklandı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde sürücülerin yol verme tartışmasında TIR'ın camını satırla kıran M.Y. ile elinde bıçakla bekleyen E.Y., gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Haziran'da ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan hafriyat TIR'ı ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen 2 kişi, araçtan inmesi için TIR şoförünü tehdit etti. Şoförün araçtan inmemesi üzerine şüpheliler otomobile dönüp bıçak ve satır aldı. Saldırganlardan biri TIR'ın camına satırla defalarca vurarak kırdı.

Olayı görüntüleyen TIR şoförü, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle sol elinin bileğinden hafif yaralanan şoförün ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmada satır ile saldıran M.Y. ile bıçakla bekleyen E.Y.'nin kimlikleri tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y. ile E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: ARSUZ,(Hatay),