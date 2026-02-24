TIR ile Gelin Arabası Geleneği - Son Dakika
TIR ile Gelin Arabası Geleneği

TIR ile Gelin Arabası Geleneği
24.02.2026 10:22
Edirne'de TIR şoförü Mehmet, gelin arabası olarak süsledigi TIR ile eşini nikah salonuna götürdü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Mehmet Şükrü Durak (24), hayatını Tuğçe Durak (22) ile birleştirdi. Durak, kullandığı dorsesiz TIR'ı süsleyip gelin arabası yaparak Durak'ı nikah salonuna götürmek üzere evinden aldı. Çiftin araç konvoyuna, damadın şoför arkadaşları da süsledikleri TIR'larla eşlik etti.

Kentte TIR şoförlüğü yapan Mehmet Şükrü Durak, Tuğçe Durak ile evlendi. Durak, nikahının mesleğiyle uyumlu olması için farklı bir yol seçti. Durak, Tuğçe Durak'ı İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki evinden gelin arabası şeklinde süslediği ve kendi kullandığı TIR'la alarak Keşan'daki nikah salonuna götürdü. Çiftin araç konvoyuna, damadın şoför arkadaşları da süsledikleri TIR'larla eşlik etti. Kentin işlek caddelerinde gelin arabası olarak süslenmiş TIR'la tur atan çift, daha sonra nikahlarının kıyılacağı Keşan Belediyesi nikah salonuna geçti.

'ÇOK GURURLANDIM'

Mehmet Şükrü Durak, ileride çocuklarına anlatabilecekleri bir anı olması için TIR'ı gelin arabası olarak seçtiğini belirterek, "Unutulmak istemedik, iz bırakmak istedik. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. TIR benim çocukluk hayalim olan bir şeydi. TIR'la unutulmaz bir anı oluşturduğumuza inanıyorum. Çok gururlandım ve zevk aldım. Eşim çok şaşırdı. TIR'ı gördüğünde havalara uçtu. Onun içinde unutulmaz bir anı oldu. Mutluyuz" dedi.

'SÜRPRİZ OLDU'

Tuğçe Durak ise TIR'ı gelin arabası olarak gördüğünde heyecanlandığını ifade ederek, "Benim için çok özel ve güzel bir andı. Bu anımızı bu şekilde ölümsüzleştirmek çok güzeldi. Hiç haberim yoktu böyle bir şey olacağından. Dışarı çıkmamada izin vermediler. Bir an görünce şaşırdım. Sürpriz oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Edirne, Güncel, Son Dakika

Yerel Haberler, Edirne, Güncel, Son Dakika

