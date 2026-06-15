TIR'ın Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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TIR'ın Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

TIR\'ın Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti
15.06.2026 15:36
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde manevra yapan TIR, 16 yaşındaki Berat Eker'i bahçe duvarına sıkıştırdı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde manevra yapan TIR'ın kaldırımda yürüdüğü sırada bahçe duvarına sıkıştırdığı Berat Eker (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta manevra yapan Özcan Ç. yönetimindeki 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü TIR, kaldırımda yürüyen Berat Eker'e çarptı. TIR'ın dorsesi ile bahçe duvarı arasında sıkışan Eker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eker, kurtarılamadı. Berat Eker'in cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Kocaeli, Güncel, Gebze, Bahçe, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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