TIR\'ın Kayması Kahvehanenin Yanından Geçti

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İZMİR'in Tire ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kayan TIR'ın dorsesi, yakındaki kahvehaneyi teğet geçti. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen yıl 28 Aralık'ta, Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tire- İzmir kara yolunda bir TIR, yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayarak ilerleyen TIR'ın savrulan dorsesi yol kenarındaki kahvehanenin pergolasını sıyırıp teğet geçti. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. TIR'ın dorsesinin kahvehanenin önündeki pergolayı sıyırması, altında oturan 3 kişinin kaçmakla durmak arasında kalışı ve pergolanın altındaki köpeğin ise koşarak uzaklaşması görüntülerde yer aldı.