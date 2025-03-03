Erzincan'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Osman E'nin kullandığı 1807855 plakalı tır, Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde yolun sol tarafında bulunan istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Osman E, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Tır İstinad Duvarına Çarptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?