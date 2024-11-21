TIR Kazasında Şoför Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü Musa Doğan (55), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Mesudiye ilçesi Topçam mevkiinde meydana geldi. Musa Doğan'ın kontrolünü yitirdiği 33 ATA 990 plakalı talaş yüklü TIR devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kaza sırasında aracın ön camından fırladığı saptanan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Musa Doğan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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