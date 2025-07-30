TIR Patlamasında 10 Yaşındaki Berat Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir TIR'ın yakıt deposunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Berat Taş (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Temmuz'da Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki TIR'ın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada Berat Taş, Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berat Taş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Berat'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.