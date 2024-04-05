Tır şoförleri Habur Sınır Kapısında sıra beklerken iftar açıyor - Son Dakika
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Tır şoförleri Habur Sınır Kapısında sıra beklerken iftar açıyor

Türkiye üzerinden Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, Şırnak İl Özel İdaresine bağlı tır parkında sıra beklerken kendi pişirdikleri yemeklerle iftarlarını açıyor. İftar saatinden önce kamyon kasalarını açarak iftarlık malzemeleri ile yemek hazırlayan şoförler, türlü, pilav, bulgur gibi çeşitli yemeklerin yanı sıra Urfalı şoförlerde çiğ köfte sofrası hazırlıyor. Şoförler, ezanın okunmasıyla birlikte yere serdikleri sofralarda iftarlarını açıyor.

05.04.2024 21:43  Güncelleme: 21:46
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Tır şoförleri Habur Sınır Kapısında sıra beklerken iftar açıyor

ŞIRNAK - Türkiye üzerinden Irak'a yük taşıyan ve Silopi ilçesi yakınlarındaki İl Özel İdaresine bağlı tır parkında geçiş sıralarını bekleyen tır şoförleri, araçlarının yakınında hazırladıkları yemeklerle oruçlarını açtı.

Ramazanda dazorlu mesailerine devam eden tır şoförleri, Şırnak İl Özel idaresine bağlı Tır Parkı sahasında sıralarını beklerken iftarlarını kendi pişirdikleri yemeklerle açıyor.

İftar saatinden önce kamyon kasalarını açarak iftarlık malzemeleri ile yemek hazırlayan şoförler ekmek, su gibi ihtiyaçlarını da parktaki marketten sağlıyor.

Türlü, pilav, bulgur, kızartma benzeri yemeklerin yanı sıra Urfalı şoförlerde çiğ köfte sofrası hazırlıyor. Ezanın okunması ile birlikte şoförler iftarlarını yere serdikleri sofralarda açtı.

Şoför Abdullah Akkoyun, "Bugünkü menümüzde türlü, cacık, pilav olacak. Türlü yemekler yapıyoruz. Elimizden geldiğince arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Biz onlara gideriz onlar bize gelir. Yemeğimiz hazırlanır" dedi.

Şoför İsmail Mayda, "Dorse de yemek yapıyoruz. Yağmur ve çamurda biraz daha zahmetli oluyor. Gördüğünüz gibi dorsenin içinde yemek yapıyoruz. Her türlü yemeği yapabiliyoruz. Pilavından tut salatasına, çorbasına, etine kadar her türlü şeyi yapıyoruz. Bu dorseler bizim mutfağımız. Araba bizim evimiz." Diye konuştu.

Urfalı şoför İbrahim Akaş da "Şoförüz, şoför olduğumuz halde her yerde köftemizi yapıyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Elhamdülillah çok şükür aç değiliz. Bir nevi Allah'ın verdiği nimetlere şükredip çiğ köftemizi yaptık. İnşallah orucumuzda açacağız" diye konuştu.

Şoför Musa Özbayar da şunları söyledi:

"İftar için hazırlık yapıyoruz. İftarımızı açmak için çiğ köfte yoğuruyorum. Ağabeyim kalan diğer malzemeleri hazırlıyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tır şoförleri Habur Sınır Kapısında sıra beklerken iftar açıyor - Son Dakika

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