TIR Şoförleri Kapıkule'de 90 Saat Bekliyor
TIR Şoförleri Kapıkule'de 90 Saat Bekliyor

TIR Şoförleri Kapıkule\'de 90 Saat Bekliyor
07.04.2026 18:00
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri, 90 saati aşan bekleme sürelerine isyan etti.

TÜRKİYE'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa'daki ülkelere götürmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR şoförleri, son günlerde 90 saati aşan bekleme süreleri nedeniyle bir araya gelerek açıklama yaptı. TIR şoförü Koray Torun, "Bu sadece bir meslek sorunu değil. Bu Türkiye ihracatının, ticaretinin ve ekonomisinin sorunudur" dedi.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, komşu ülkenin sıkı denetimi ve geçişlerin yavaşlaması nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin bekleme süreleri, son günlerde 90 saati aşmaya başladı. Sürücüler, bunun üzerine basın açıklaması yaptı. Sınır Kapısı'na yakın noktadaki, özel bir TIR parkında gerçekleştirilen açıklamaya çok sayıda TIR sürücüsü katıldı. Sürücüler adına konuşan Koray Torun, bekleme sürelerinin ulaştığı boyutun sadece şoförleri değil, Türkiye'nin ticaretini de etkilediğini söyledi. Torun, "Bugün burada Türk TIR şoförlerinin yaşadığı büyük mağduriyeti duyurmak için toplandık. Kapıkule'de bekleme süreleri 90 saati geçmiş durumda. Şoförler günlerce araçlarında, temel ihtiyaçlarından yoksun bekletiliyor. Bu durum Türkiye'nin ihracatının ve ekonomisinin de sorunudur. Avrupa'nın uyguladığı 90 günlük vize sınırı, aylarını yolda geçiren şoförü çalışamaz hale getiriyor. TIR şoförü turist değildir; bu meslek için özel bir vize düzenlemesi şarttır. Direksiyon başındaki her şoför, bu ülkenin geleceğini taşımaktadır" dedi.

'İNSANİ KOŞULLAR VE FAHİŞ FİYATLAR İSYAN ETTİRDİ'

Park alanlarında yaşanan problemlere değinen sürücü Sedat Demirören de adeta bir yaşam mücadelesi verdiklerini ifade etti. Dört gündür sınır hattında beklediğini söyleyen Demirören, "Ciddi tuvalet, banyo ve gıda sorunları yaşıyoruz. Üstelik burada fahiş fiyatlarla karşı karşıyayız. 70 saattir Bulgaristan'a geçmeyi bekliyorum. Sorunun büyük ölçüde Bulgaristan tarafındaki mülteci kontrolüne benzer denetim sisteminden kaynaklandığını gözlemliyoruz. İlerideki vergisiz mazot noktasından sonra ciddi bir yığılma oluşuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Ekonomi, Edirne, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR Şoförleri Kapıkule'de 90 Saat Bekliyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:47:08. #7.13#
SON DAKİKA: TIR Şoförleri Kapıkule'de 90 Saat Bekliyor - Son Dakika
