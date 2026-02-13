TIR Şoförleri Zor Durumda - Son Dakika
TIR Şoförleri Zor Durumda

TIR Şoförleri Zor Durumda
13.02.2026 11:19
CHP'li Gürer, nakliye sektöründe yaşanan sorunları dinledi, vergi yüklerinin ağır olduğunu vurguladı.

(ANKARA) -CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in sorunlarını dinlediği Borlu TIR Şoförü Süleyman Altun, "Nakliye fiyatları aşırı derecede düşmüştür. Masraflarımız aşırıdır. Vergi yükü üzerimizde yüzde 50'lere varan bir yük var. Bunun altından kalkmamız mümkün değildir. Bir lastik 36 bin lirayken biz 36 bin liraya İstanbul'a gidiyoruz. Ben Niğde'den çıktığım zaman otoyola 4 bin 700 lira veriyorum. Bana kalan 3 bin 700 lira. Nasıl yapacağım ben bu işi? Ben 27 yıllık TIR'cı olarak vergi mükellefiyetini bitirip bahçelerde elma toplamayı düşünüyorum. Bu duruma geldik" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde, nakliyeci esnafı olan TIR şoförleriyle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi. Gürer, şöyle konuştu:

"Niğde'nin Bor ilçesinde TIR'lar işsizlikten hepsi park yerinde bekliyor. Ülkemizde farklı kesimlerin sorunları artıyor. Nakliyeci esnafı da vergi, stopaj, bakım gideri, gelir dengesi bozulduğu için iş daralmasından dolayı sorunlar yaşıyor. TIR'lar parkta duruyor. İş yapamaz haldeler. Sıkıntılar artmış. Banka kredilerini ödeyemiyorlar. İcra gelmesiyle beraber sorun yaşayanlar var."

"Üzerimizdeki vergi yükünün altından kalkmamız mümkün değil"

TIR şoförü Süleyman Altun, yaşadığı sorunlara ilişkin şunları söyledi:

"Nakliye fiyatları aşırı derecede düşmüştür. Masraflarımız aşırıdır. Vergi yükü üzerimizde yüzde 50'lere varan bir yük var. Bunun altından kalkmamız mümkün değildir. Bir lastik 36 bin lirayken biz 36 bin liraya İstanbul'a gidiyoruz. Ben Niğde'den çıktığım zaman otoyola 4 bin 700 lira veriyorum. Bana kalan 3 bin 700 lira. Nasıl yapacağım ben bu işi? Ben 27 yıllık TIR'cı olarak vergi mükellefiyetini bitirip bahçelerde elma toplamayı düşünüyorum. Bu duruma geldik. Gittiğim zaman masrafı karşılayamaz hale geldim. Hepimiz böyleyiz. Bu sektörü bitirmişler. TAKO kanunu uygulanıyor. Biz istemez miyiz günde dokuz saat çalışıp yatmasını? İsteriz ama ben buradan İstanbul'a çıkıyorum. Dört buçuk saatte en fazla Ankara'ya atıyorum kendimi. Ankara'dan çıktım mı İzmit civarında duracak yer bulamıyorum. Mecburen yola devam ediyorum, polis durduruyor, ceza yazıyor. Bir şoförün işverene maliyeti 80-90 bin liradan aşağı değil. Biz şu anda bu arabalarla 90 bin lirayı gerçekten kazanabilelim, şapkayı göğe atacağız."

"Nakliyenin daralması, ekonominin ne kadar daraldığını da gösterir"

Nakliyeci esnafının günlerce evinden, ailesinden uzak çalıştığını hatırlatan CHP'li Gürer, "Kamyon onun hem yatma yeridir, hem iş alanıdır, hem para kazanma noktasıdır. Bıçak kemiğe dayanırsa derdini anlatır. Şu anda otoparkta tırlar bağlı. Böyle giderse ödeme güçlüğüyle çoğu sektörden çekilecek. Nakliyenin daralması, ekonominin ne kadar daraldığını da gösterir. İş olsa her koşulda çalışacaklar. Ama iş yok, gider çok, hem vergi var, hem mazot artıyor, gelir-gider dengesi bozuluyor. İlgililerin seslerini duymasını istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Bir TIR'seneye 400 bin lira borçla başlıyor"

Şoför esnafı Uğur Cengiz, vergi sisteminin sektörü adeta kilitlediğini ifade ederek "KDV'nin KDV'si var. KDV 1, KDV 2 vergi hariç. Senede dört sefer KDV alınıyor. Bu kadar mantıksız bir şey olmaz. Bir TIR'cı senelik 400 bin lira borçla başlıyor. 150 bin liranın altında sigorta ve kasko yok" dedi.

"Bu ülkenin işini görenler bizleriz ama görünmüyoruz"

Deprem döneminde lojistiğin bel kemiğini kendilerinin oluşturduğunu hatırlatan Süleyman Altun, "Televizyonda gördüğünüz TIR'cılar lojistik ağababaları değil, onlar biziz. Türkiye'de deprem illleri ve ilçeriyle beraber basmadığım yer yoktur. Her yere götüren, o cefayı çekenler bizleriz. Bizi bitirdikleri zaman lojistik ağababası kimseyi dinlemez, zaten zengin. Bu ülkenin işini görenler bizleriz ama görünmüyoruz" dedi.

Navlun fiyatlarındaki adaletsizliğe de dikkat çeken şoförler, büyük firmaların yüksek fiyat yazabildiğini, küçük esnafın ise çok daha düşük bedellere çalışmak zorunda kaldığını söyleyen belirtti. TIR'cı Ahmet Bayoğlu şöyle konuştu:

"Kooperatiften kredi çektik. 4 milyona aldığımız tırlar, şu an 2,5 milyon. Alan da yok. Esnaf kefalete borçluyuz. Ödeyemezsek ya devlet hesaba el koyacaklar ya araca haciz koyacak Ne yapacağız?"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel TIR Şoförleri Zor Durumda - Son Dakika

SON DAKİKA: TIR Şoförleri Zor Durumda - Son Dakika
