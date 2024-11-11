Tır Şoförüne 11 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Tır Şoförüne 11 Yıl Hapis Cezası

Bakırköy'de tır devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan şoföre 11 yıl 1 ay 10 gün ceza verildi.

11.11.2024 15:46
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İstanbul Bakırköy'de, tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada tutuklu tır şoförü Mehmet Fettahoğlu, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fettahoğlu ve tarafların avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Fettahoğlu, bilerek suç işlemediğini savunarak, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fettahoğlu'na "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan takdiri indirip uygulayarak, 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, sanığın sürücü belgesinin 2,5 yıl alınmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde 34 ER 260 plakalı tırla ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun, ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarına rağmen Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyip devam ettiği belirtilmişti.

Dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan tırın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildiği bildirilen iddianamede, otomobildeki sürücü Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tır Şoförüne 11 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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