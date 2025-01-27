TIR Sürücüsü Tamirciyi Tabancayla Yaraladı

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ANKARA'da 2 yıl önce tamir ettirdiği TIR'ı tekrar arızalanan sürücü, tamirciyle tartıştı. Tamirciyi tabanca ile yaralayan TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce 06 DKZ 734 plakalı TIR'ını tamir ettiren sürücü, aracının tekrar arızalanmasının ardından aynı tamircinin yanına gitti. Test sürüşüne çıkan sürücü ile tamirci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu sürücü, tamirciye tabancayla ateş ederek kolundan ve bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından TIR sürücüsü kaçarken, yaralanan tamirci, sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.