Tiran'da belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması talebiyle protesto düzenlendi - Son Dakika
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Tiran'da belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması talebiyle protesto düzenlendi

Tiran\'da belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması talebiyle protesto düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması talebiyle düzenlenen protesto sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Protestocular, Tiran Belediye Başkanı'nın istifasını talep etti ve eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.

07.05.2024 15:59
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması" talebiyle protesto düzenlendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi ve Özgürlük Partisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Göstericiler, binaya molotofkokteyli, sis bombası ve farklı cisimler atarak, ufak çaplı yangına da neden oldu.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Göstericiler, Tiran Belediyesi önüne yerleştirilen bariyerleri güç kullanarak çekti.

Aralarında muhalefet partilerinin milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifasını talep etti.

Protestolar, martın sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyan etmek" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başladı. ???????

Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Tiran, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması talebiyle protesto düzenlendi - Son Dakika

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