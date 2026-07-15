Tiran’da 15 Temmuz anma töreni ve panel - Son Dakika
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Tiran’da 15 Temmuz anma töreni ve panel

Tiran’da 15 Temmuz anma töreni ve panel
15.07.2026 17:10
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Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni ve panel düzenledi. Büyükelçi Erciyes, FETÖ'nün uluslararası bir tehdit olduğunu vurguladı, şehitler için dualar edildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni ve panel düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Büyük Göl Parkı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda gerçekleştirilen törene, Büyükelçi Barış Ceyhun Erciyes, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk ve Arnavut vatandaşlar ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı Türk milletinin kazandığı demokrasi zaferinin 10'uncu yılını idrak ettiklerini söyledi.

FETÖ'nün kendini bazen sivil toplum kuruluşu, bazen de eğitim kuruluşu olarak tanıtan, dini topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan çok katmanlı uluslararası bir terör ve organize suç örgütü olduğuna işaret eden Erciyes, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün yegane hedefinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu varsaymak büyük bir yanılgıdır. Örgüt, insani yardım, eğitim, ticaret gibi faaliyetlerin arkasına sığınarak ve dini değerleri istismar ederek dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmaya gayret göstermekte, vergi kaçakçılığından kara para aklamaya ve göçmen kaçakçılığına uzanan yasa dışı faaliyetlerle bulundukları ülkelerin kamu düzenini tehdit etmektedir."

Maalesef FETÖ halen bazı dost ülkelerdeki varlığını çeşitli kisveler altında devam ettirmektedir. Stratejik ortağımız Arnavutluk'un ülkemizin yaşamış olduğu acı tecrübeleri yaşamaması için, FETÖ'nün ne denli büyük bir tehdit olduğunu her fırsatta Arnavut dostlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. FETÖ'nün karanlık emelleri konusunda Arnavutluk kamuoyundaki farkındalığın artması için gayretlerimizi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."

Törende 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi ve darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflar sergilendi.

"Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli

Öte yandan, başkent Tiran'da bir otelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Meryem İlayda Atlas'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın görüntülü mesajı gösterildi.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, bu etkinliğin FETÖ'nün varlığını hala çeşitli kisveler altında devam ettirdiği dost ülke Arnavutluk'ta gerçekleştirilmesinin, ülke kamuoyunun FETÖ'nün faaliyetleri konusunda aydınlatılması bakımından oldukça isabetli ve zamanlı olduğunu söyledi.

AK Parti Van Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk de darbe girişimi gecesi TBMM'de olduğunu anımsattı.

Gittikleri her platformda Türkiye'nin aldığı mesafeyi anlatmaya çalıştıklarını aktaran Kayatürk, "O gece kapkaranlık bir geceydi gerçekten ama halkımız bugün sıkça duyduğumuz, 'irade benim, zafer de benim olacak' diye büyük bir inançla ortaya çıktı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Murat Yılmaz da Arnavutluk'un Türkiye için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "İnşallah Arnavut kardeşlerimiz bu tecrübelerden istifade ederek müşterek milli kimliklerini, demokratik yönetimlerini ve devlet kapasitelerini güçlendirecekler. Benzeri müdahalelere, gruplara, örgütlere izin vermeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Genel Başkanı Mehdi Gurra da egemenliğine, iradesine ve geleceğine sahip çıkan kahraman Türk halkının bu geceyi şanlı bir demokrasi zaferine dönüştürdüğünü söyledi.

Araştırmacı ve Analist Bujar Hoxha ise, 15 Temmuz'daki halk direnişinin yeni Türkiye'nin temellerindeki en önemli taş olduğunu belirterek, "Türkiye, Gazze halkına yönelik İsrail soykırımını kınayan en güçlü uluslararası seslerden biri olmaya devam ediyor. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın bugün karşı karşıya olduğu birçok zorlukta oynadıkları özel rol nedeniyle giderek daha fazla takdir görüyor." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Erciyes, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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