Tiran'da öğrenci gösterileri 26. gününde polis müdahalesiyle sürdü - Son Dakika
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Tiran'da öğrenci gösterileri 26. gününde polis müdahalesiyle sürdü

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi için 13 Ekim'de başlattığı gösteriler 26. gününde sürdü. Lise öğrencileri ve vatandaşların da destek verdiği gösterilerde polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği gösteriler devam ediyor.

Ülkede 13 Ekim'de başlayan protestolar 26. gününde de devam etti.

Ulusal çapta düzenlenen gösteriye, lise öğrencileri, vatandaşlar ve çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri de destek verdi.

Son günlere kıyasla katılımın daha yüksek olduğu gösterilerde vatandaşlar, ilk olarak başkentin sokak ve meydanlarında toplandı.

Ardından Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık binalarına yürüyen göstericilerden bazıları burada polise taş, molotof kokteyli ve havai fişek fırlattı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi.

Öte yandan, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin çağrısıyla da başkent Tiran'da protesto düzenlendi. Öğrenci gösterilerini destekleyen bir grup ile Demokratik Parti yanlısı göstericiler arasında arbede yaşandı. Öğrenciler söz konusu grubun öğrencileri temsil etmediğini savundu.

Gösteriler nedeniyle yüzlerce polis görev yaparken, bazı yollar trafiğe kapandı.

Başbakan Edi Rama, önceki günlerde olduğu gibi "diyalog" çağrısını yinelerken göstericiler, bu çağrıyı reddediyor.

Öğrenciler ise protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA
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