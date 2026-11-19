Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin 13 Ekim'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği gösteriler devam ediyor.

GRETA THUNBERG DE KATILDI

Lise öğrencileri, vatandaşlar ve çeşitli üniversitelerden öğretim görevlilerinin destek verdiği gösteriye bugün İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

Son günlere kıyasla katılımın daha yüksek olduğu protestolarda, göstericiler ilk olarak başkentin sokak ve meydanlarında toplandı.

Göstericiler, ardından sırasıyla Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık binalarına yürüdü. Başbakanlık binası önünde bir grup gösterici ile polis arasında gerginlik meydana gelirken, yer yer arbede yaşandı.

POLİS GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZ SIKTI

Polis, göstericileri trafiğin akışını engellememeleri konusunda uyarırken, göstericiler protesto haklarının engellenemeyeceğini ifade etti.

Arnavut medyasında yer alan haberlere göre, polis, ayrıca göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı.

Yüzlerce polisin görev yaptığı gösteriler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı.

BAŞBAKANIN DİYALOG ÇAĞRISINI REDDETTİLER

Başbakan Edi Rama, "diyalog" çağrısında bulunurken, göstericiler bu çağrıyı reddediyor.

Öğrenciler protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.