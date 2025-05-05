İzmir'in Tire ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda stant açarak vatandaşlara trafik kurallarını anlattı.
Güvenli sürüş teknikleri ve yaya bilinci konularında bilgilendirme yapan ekipler, broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Tire'de Trafik Güvenliği Etkinliği - Son Dakika
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