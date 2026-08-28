Tire'deki Kağıt Fabrikasında Yangın
İzmir'in Tire ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Tire ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının deposunda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber: Zübeyir TABAK/ TİRE(İzmir),
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Tire'deki Kağıt Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?