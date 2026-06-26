Tirebolu'da Kamyon Apartmana Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Tirebolu'da Kamyon Apartmana Çarptı: 2 Yaralı

26.06.2026 20:46
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde devrilen kamyon, apartmana çarparak 2 kişiyi yaraladı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonun istinat duvarından devrilip alt kısımdaki apartmana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

G.D. idaresindeki 28 AES 505 plakalı kamyon, Yeniköy Mahallesi'nde bir sitenin yokuşunda kontrolden çıktı.

Yaklaşık 20 metre yükseklikteki istinat duvarından devrilen kamyon, alt kısımdaki apartmanın 1 ve 2'nci katlarındaki dairelere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki E.Ç, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyonun çarptığı iki dairede maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tirebolu, Giresun, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tirebolu'da Kamyon Apartmana Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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