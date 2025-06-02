Tirilye'de İlk Zeytin Çiçeği Festivali Başarıyla Sonuçlandı - Son Dakika
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Tirilye'de İlk Zeytin Çiçeği Festivali Başarıyla Sonuçlandı

02.06.2025 11:29  Güncelleme: 12:36
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Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali, doğa ve kültürün bir araya geldiği renkli etkinliklerle dolu iki günün ardından sona erdi. Festival, yerel üreticileri destekleyerek Tirilye'nin kaybolan kimliğini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

(BURSA)- Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali sona erdi. İki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan festival, birçok atölyeye de ev sahipliği yaptı.

"Doğanın kadim mirası zeytinin evi" olarak bilenen Tirilye, 31 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihlerinde Zeytin Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Mudanya Belediyesi tarafından "Zeytinin evi Tirilye'de, umudun çiçeğinde buluşalım" sloganıyla düzenlenen festival; tarih, doğa ve üretici emeğini bir araya getirerek bölgeye nefes aldırdı.

Tirilye'nin, son yıllarda nüfusunun yüzde 80'ini kaybettiğini, şimdi, zeytin çiçeğiyle başlayan bu festivalin sadece bir etkinlik değil; kaybolan bir kentin yeniden doğuş çağrısı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Geçmişimizde ve bugünümüzde her şeyin temelinde zeytin var. Geleceğimizde de zeytin var. Zeytin, Tirilye'nin yaşam kaynağıdır. Kaderine terk edilmiş Tirilye'yi hak ettiği yere getirmek için hepimizin el birliği ile Tirilye'nin sesini duyurmamız lazım" dedi.

Yerli üreticiyle dayanışma

Festival ziyaretçileriyle dolup taşan Tirilye sokakları, zeytinin bereketini yansıtan stantlarla renklendi, ziyaretçiler doğrudan üreticiden alışveriş yaptı. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik zeytin çiçeği kokulu mum, boyama, sabun yapımı, seramik ve uçurtma atölyeleriyle üretim keyfi yaşandı. Tirilye'nin ruhunu yansıtan "Zeytin Rotası" yürüyüşü ise tarihi yapılar ve asırlık ağaçlar arasında bir keşfe dönüştü. Rotayı tamamlayanlara Tirilye'ye özgü zeytin fidanı hediye edildi.

Lezzet duraklarında ise şefler hünerlerini sergilerdi. Şeflerle Zeytinyağlı Tarifler etkinliğinde Adnan Karanfil Nar "Enginarlı Bahar Pilavı", Atakan Özen ise "Kapanca Limanı Tabağı" tariflerini uygulamalı olarak anlattı.

Zeytinin hikayesi sahneye taşındı

Tarihi Taş Mektep Akademi ve Atatürk Parkı, zeytinin geçmişine ışık tutan söyleşilere ve sahne performanslarına ev sahipliği yaptı. Yerel birlikler ve kooperatiflerin katılımıyla düzenlenen panellerde bölge zeytinciliği ve hedefleri masaya yatırıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nün "Bir Zeytin Hikayesi" adlı meddah gösterisi geçmişle bugünü sahnede buluşturdu.

Festival, caz müziğin usta ismi Kerem Görsev'in "Tirilye'de Caz" konseriyle taçlandı. Tirilye sahilinde gerçekleşen konser büyük ilgi görürken, Tirilye düzenlenen festival ile müzik, tarih ve doğanın buluştuğu önemli bir merkez oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tirilye'de İlk Zeytin Çiçeği Festivali Başarıyla Sonuçlandı - Son Dakika

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